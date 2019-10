SOE inspeciona Delegacia de Irati e apreende armas, celulares e droga

O SOE (Setor de Operações Especiais ) – base física de Ponta Grossa – do Depen (Departamento Penitenciário do Paraná), com o apoio de agentes penitenciários da regional realizou durante toda a manhã de ontem (30), procedimento de inspeção carcerária na 41ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Irati.

Foram apreendidos: 15 invólocros de substância análoga à maconha, 19 celulares, 9 baterias de celular, 6 estoques (arma feita artenanalmente), 3 cachimbos para o uso de entorpecente, 10 carregadores, 01 cigarro eletrônico com carregador, além de vários materiais proibidos.

O procedimento, batizado de “Eàeyxou”, termo grego que significa “Controle”, foi uma solicitação do chefe de Cadeia da Regional de Guarapuava, José Roberto Chagas, a fim de realizar buscas por materiais ilícitos e verificar a parte estrutural das galerias da unidade. Na ação foram movimentados 93 presos e foram vistoriadas três galerias da 41ª DRP de Irati.