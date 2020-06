Sociedade Rural de Palotina implanta Agrotrilhas e incentiva educação ambiental

Uma iniciativa da Sociedade Rural de Palotina, com a proposta de incentivar o contato das pessoas com a natureza e também motivar para a educação ambiental, possibilitou a criação da primeira Agrotrilha no município.

A iniciativa conta com apoio da Prefeitura, Instituto Ambiental do Paraná, Ministério Público, Grupo MTB Palotina e Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná (UFPR), além dos proprietários de áreas envolvidas com o projeto. A primeira Agrotrilha, aberta na região do Rio Pioneiro, possibilita a realização de caminhada, corrida e prática de ciclismo. São três segmentos para promover uma experiência de contato com o meio ambiente.

O presidente da Sociedade Rural de Palotina, Gerson Araldi, explica que a finalidade do projeto é possibilitar que as pessoas se interajam com o meio ambiente. Ele frisa que as trilhas demarcadas contam com sinalização e são seguras para a prática das atividades. “Queremos que as pessoas utilizem as trilhas para ter mais contato com o meio ambiente e também aprender mais sobre a nossa fauna e flora. Nesta primeira trilha é comum ver animais silvestres como macaco prego, quati, tatu, cutia e outros”, informa Araldi ao ressaltar que as espécies de árvores nativas da região também estão sendo identificadas.

É importante ressaltar que as pessoas que forem frequentar a trilha devem seguir as orientações e não saírem do trajeto demarcado. Gerson Araldi frisa que todos os proprietários de áreas localizadas na região da trilha permitiram a implantação do projeto. “Agradecemos aos produtores rurais que estão apoiando esta iniciativa que é muito importante para educação e preservação ambiental”, acrescenta. A primeira Agrotrilha de Palotina possui cerca de 3,5 km.

Preservação ambiental – O Projeto Agrotrilhas mostra que os produtores rurais palotinenses estão garantindo a preservação ambiental. O presidente da Sociedade Rural frisa que este projeto só é possível porque de fato existem os espaços preservados. “Nossos produtores rurais demonstram que preservam o meio ambiente com responsabilidade. O setor do agronegócio é o único que abre mão de seu capital para fazer a preservação do meio ambiente e isso é louvável. As agrotrilhas só são possíveis graças aos espaços preservados por nossos produtores”, destaca Gerson Araldi.

Por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o projeto prevê ainda incursão pelas trilhas de grupos de estudantes para que os professores possam ensinar na prática sobre fauna e flora, além da abordagem sobre aspectos da história do município. “Esta primeira agrotrilha está implantada na região onde foi aberta a primeira estrada de Palotina no início dos anos 50. Há também na região vestígios dos primeiros habitantes do município. A intenção é educar sobre o meio ambiente e ao mesmo tempo fazer abordagem sobre a nossa história”, destaca Gerson Araldi.