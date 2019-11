Sistema Fiep promove 11º Mundo Senai nos dias 21 e 22 de novembro

Com o objetivo de despertar o interesse pelas diversas profissões industriais, o Sistema Fiep, por meio do Senai no Paraná, promove a 11ª edição do Mundo Senai nos dias 21 e 22 de novembro. Gratuito e aberto ao público, oferece oficinas, palestras, workshops, feira de profissões e orientação profissional aos interessados.

“Durante o Mundo Senai abrimos as portas de unidades em todo o estado para convidar a comunidade para saber mais sobre a nossa formação profissional com uma programação especial”, conta Vanessa Frason, gerente de Educação Profissional do Sistema Fiep.

No Paraná, a projeção para esse ano é um público de mais de 26 mil pessoas nas 41 unidades participantes. Os visitantes poderão conferir demonstrações de alunos e docentes sobre máquinas e equipamentos existentes na indústria, em diversas ocupações, assim como participar de minicursos e ter contato com tecnologias de ponta. “No Sistema Fiep, todos os cursos são focados para a área industrial. Além disso, estamos inseridos e preparados para a quarta revolução industrial, que exige profissionais com novas habilidades e competências”, afirma Vanessa.

As unidades, além de apresentarem todo o portfólio Senai, também contarão com a parceria do Sesi e do IEL para que os visitantes conheçam a gama de serviços e produtos que a unidade tem a oferecer. Voltado para estudantes e empresários, o evento pretende facilitar a escolha profissional, estimular a interação entre alunos e fomentar as parcerias entre indústrias e a instituição. Não é necessário realizar a inscrição com antecedência e toda a programação está aqui: https://www.mundosenai.com.br/

Serviço

Mundo Senai

Aberto ao público e gratuito

Quando: 21 e 22 de novembro

Onde: unidades do Senai no Paraná

Programação: https://www.mundosenai.com.br/

SOBRE O SISTEMA FIEP

O Sistema Fiep é composto pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL). As instituições trabalham integradas em prol do desenvolvimento industrial.

Com linhas de atuação complementares, realizam a interlocução com instâncias do poder público, estimulam o fomento de negócios nacionais e internacionais, a competitividade, a inovação, a tecnologia e a adoção de práticas sustentáveis, e oferecem serviços voltados à segurança e saúde dos trabalhadores, à educação básica de crianças, jovens e adultos, à formação e aperfeiçoamento profissional, à formação de nível superior, além de capacitação

executiva. Sistema Fiep: nosso i é de indústria.