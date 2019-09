Sincero: Neymar: “estou na pior fase da minha carreira”

Londres – Neymar concedeu entrevista exclusiva ao jornal britânico “Mirror” nessa terça-feira (24) e abriu o jogo sobre a fase que está vivendo atualmente dentro do campo. O camisa 10 do PSG e da seleção brasileira admitiu estar no pior momento de sua carreira e citou as lesões vividas nos últimos dois anos para explicá-lo.

“Estou na pior fase da minha carreira, tive duas lesões graves nos últimos dois anos e tenho saudades de marcar gols. Estou tentando me preparar para impedir que voltem a acontecer”, disse o brasileiro.

“Mas as lesões fazem parte da carreira de um atleta e tentamos nos preparar e impedir que isso aconteça. Se acontecer, é importante manter uma boa saúde mental enquanto você se recupera”, completou.

Criticado por imprensa e torcida, Neymar voltou a atuar com a camisa do PSG no último final de semana e, em duas partidas, marcou o gol da vitória nos minutos finais dos dois jogos em que esteve em campo.