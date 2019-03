Sinalização precária é causa de acidentes

A falta de sinalização horizontal e o mato alto cobrindo as placas de sinalização vertical no cruzamento das Ruas Curitiba e Marechal Deodoro, região central de Cascavel, vêm contribuindo para o registro de acidentes no local. Moradores reclamam da frequência com que colisões estão acontecendo e da falta de atenção do poder público, que deixou o mato esconder as placas, além da ausência completa de sinalização no chão, que indique a preferencial.

Na tarde de ontem, mais dois carros bateram no cruzamento e, com o impacto da batida, um deles atingiu o muro de uma casa. Um homem ficou ferido.

Em nenhum dos lados era possível identificar a placa de sinalização que deveria indicar a parada dos carros.

A Cettrans informou que a sinalização horizontal de “pare” será incluída no cronograma de obras, já sobre a placa que está encoberta pelo mato será encaminhado um pedido para que seja realizada a limpeza.