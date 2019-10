Shell vai em busca do pódio na antepenúltima corrida da Stock Light, no autódromo de Cascavel

Os pilotos da Shell disputam neste fim de semana a sexta e antepenúltima etapa da temporada da Stock Light, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR). É a pista de maior velocidade média de todo o campeonato, com diversos trechos acima dos 200 km/h.

Os pilotos da Shell já conhecem a pista: Raphael Reis correu no traçado de Cascavel da etapa do então Brasileiro de Turismo em 2017, enquanto Diego Ramos, que fez sua estreia no automobilismo no ano passado, visita pela primeira vez a pista pela Stock Light, já tendo corrido pela Sprint Race.

Atual campeão da Light, Raphael Reis vem demonstrando velocidade ao longo da temporada, mas ainda está em busca da primeira vitória no ano, enquanto Diego Ramos volta aos carros após disputar a Copa Brasil de Kart no último fim de semana.

Em Cascavel, há apenas duas freadas um pouco mais intensas, nas aproximações das curvas 3 e 5. Com isso, as ultrapassagens não são fáceis, e o uso do botão push to pass no momento certo é fundamental para ganhar posições.

A programação prevê dois treinamentos livres na sexta-feira, mais uma sessão antes da classificação, no sábado. No mesmo dia, será disputada a primeira corrida da rodada dupla, a partir das 15h30 (de Brasília).

Já no domingo, com o grid de largada invertido entre os dez primeiros colocados da prova inicial, será realizada a segunda corrida do fim de semana, com largada às 8h15.

O canal de TV por assinatura Band Sports e o canal oificial da Stock Light no YouTube transmitem as duas corridas do fim de semana ao vivo.

O que eles disseram:

“Essa Copa Brasil no Beto Carrero foi muito boa, só tenho a agradecer à Tech Speed pelo fim de semana, à D2 pelo ótimo carburador e a Shell pela confiança. Conseguimos fazer a pole na categoria OK, mas fomos prejudicados em relação aos pneus, mas foi bom pegar um pódiozinho depois de muito tempo sem andar de kart. Vamos focar bastante na etapa de Cascavel na Stock Light e consigamos um pódio ou quem sabe uma vitória.”

Diego Ramos, piloto do carro #13

“Estou animado, embora esse ano esteja sendo complicado para nós. Todos têm visto que a velocidade temos muita, mas as coisas não estão encaixando. A expectativa é que em Cascavel as coisas voltem a encaixar. É continuar fazendo o nosso trabalho, o que estamos fazendo, e uma hora as coisas vão acontecer. Vamos tentar pontuar e buscar uma vitória para lavar a alma.”

Raphael Reis, piloto do carro #77

Programação

Sexta-feira, 18 de outubro

8h – Shakedown

9h – Primeiro treino livre

14h40 – Segundo treino livre

Sábado, 19 de outubro

8h30 – Terceiro treino livre

11h30 – Classificação

15h30 – Corrida 1

Domingo, 20 de outubro

8h15 – Corrida 2