Setembro violento: Oeste lidera homicídios

De acordo com o acompanhamento diário realizado pelo Jornal HojeNews, em setembro foram registradas sete mortes em Cascavel. Até 30 de agosto, Cascavel havia registrado dois feminicídios e 21 homicídios. Apenas em setembro foram registrados dois feminicídios e cinco homicídios.

As primeiras ocorrências do mês foram os feminicídios de Silvia Caroline França, de 25 anos, e a filha dela, Ana Lis França, nove meses, que ocorreram de 8 a 11 de setembro, data em que os corpos foram encontrados em uma quitinete na Avenida Carlos Gomes, Bairro Parque São Paulo. As duas teriam sido mortas por Halif Ferreira de Lima, ex-companheiro de Silvia. Halif confessou os crimes e está preso na Cadeia Pública de Toledo. O Ministério Público ofereceu denúncia contra ele pelos dois homicídios com um total de sete qualificadoras. Pela morte de Silvia são quatro qualificadoras: feminicídio, motivo fútil (uma briga de casal), meio cruel (por ele ter quase decapitado por completo a vítima) e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (o autor atirou um vaso sanitário na cabeça de Silvia).

Já no caso do bebê, uma das qualificadoras também é feminicídio, recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de veneno (pois o laudo do IML apontou que ela ingeriu remédio controlado, o que causou a morte).

A primeira morte do mês na região oeste aconteceu no dia 13 de setembro. Gabriel Henrique de Oliveira Bordin, 22 anos, foi baleado na Rua Fagundes Varela, Bairro Alto Alegre, e morreu no hospital.

Dois dias depois, no mesmo local, Gilsemar Ferreira Marun foi executado a tiros quando chegava ao bar, do qual era responsável.

No dia 17, uma ossada foi encontrada às margens da BR-467, próximo à cidade. Essa morte não consta no levantamento porque pode ter sido natural. A possível vítima seria Sebastião Prudente. Um teste de DNA deve confirmar a identidade.

No dia 19 uma ossada – possivelmente de Oracilda Aparecida Rodrigues, morta ainda em 2018 – foi encontrada no Distrito de Rio do Salto. O resultado do DNA para confirmar a identidade também é aguardado.

A terceira morte na região oeste foi de Rafael dos Santos Coelho, 20 anos. O corpo dele foi encontrado no dia 26 em um matagal na Rua Maxakalis, no Bairro Santa Cruz.

A quarta morte na região – e segunda no bairro – aconteceu no último sábado (28). Luiz Fernando Brito dos Anjos, 33 anos, foi morto a tiros por causa de uma dívida relacionada a um videogame. Dois adolescentes acusados da morte e de balear outros dois homens na mesma ocasião foram apreendidos logo após o crime.

Em depoimento à polícia, eles confessaram a execução de Luiz e também a autoria da morte de Gilsemar Ferreira Marun, a qual teria sido motivada por um desentendimento. Os dois – que já tinham passagens policiais por furto e homicídio – foram encaminhados ao Cense (Centro de Socioeducacão).