Sete pessoas ficam feridas em acidente entre dois ônibus e uma carreta

Um grave acidente entre dois ônibus de turismo e uma carreta deixou sete pessoas feridas km 412,2 da BR-369 em Juranda na madrugada dessa terça-feira (30).

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma carreta carregada com soja entrou na pista, saindo do posto e seguia sentido Cascavel quando dois ônibus de turismo que seguiam pela via não conseguiram frear. O primeiro ônibus colidiu na traseira da carreta, derramando parte da carga.

O segundo ônibus passou por cima da carga e saiu da pista. Os passageiros do primeiro ônibus tiveram ferimentos leves.

A concessionária atendeu o acidente e removeu os veículos.