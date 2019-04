Servidores do HU pedem proteção para a polícia

Ataque a empresário: PM faz segurança de hospital

Viaturas da Polícia Militar iniciaram rondas constantes nas proximidades do HU (Hospital Universitário) de Cascavel no fim da tarde de ontem a pedido dos próprios funcionários do local. Os servidores temiam que os autores do atentando à vida do empresário Sandro Rossi invadissem o hospital.

A direção do Hospital Universitário disse que está tomando providências para evitar problemas.

O atentado

O empresário Sandro Rossi ficou em estado grave após ser atingido por mais de 20 disparos de pistola 9 mm na manhã de ontem na loja de bebidas dele no Bairro Santa Cruz, em Cascavel.

O homem estava na frente do estabelecimento quando um veículo Astra de cor preta chegou e vários disparos foram feitos contra o empresário. Socorristas encontraram no corpo de Sandro pelo menos 24 perfurações, as três mais graves atingiram o peito do empresário.

No local do crime foram encontradas mais de 30 cápsulas de projéteis e a fachada do estabelecimento ficou danificada por conta dos disparos.

Rossi foi levado ao HU com risco de morrer e ontem mesmo já passou por cirurgia.

De acordo com informações repassadas por funcionários do HU, o estado dele era estável até o início da noite de ontem. Ele permanece na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e deve passar por nova cirurgia ainda hoje.

Segundo ataque

Essa é a segunda vez que o empresário é atingido por tiros na loja. Sandro Rossi sofreu uma tentativa de homicídio no dia 29 novembro de 2018 e também ficou em estado grave na época. Na ocasião, um homem entrou na loja e disparou três vezes na direção do empresário, atingindo-o no tórax, na região pélvica e no pescoço.

Busca pelos autores

Logo após o crime, o carro usado na tentativa de homicídio foi localizado pela polícia em meio a uma plantação de milho próximo ao Contorno Oeste, na BR-163. A placa do veículo está registrada como uma motocicleta.

Durante toda a tarde policiais – com o apoio de um helicóptero – realizaram diligências na região em busca dos autores do crime, mas até o fechamento desta edição ninguém havia sido preso.

Questionada pela reportagem do HojeNews sobre a possibilidade de o crime estar ligado a um possível acerto de contas envolvendo suspeitos de tráfico internacional de drogas, a Delegacia de Homicídios afirmou que “ainda é cedo para qualquer conclusão em relação ao fato”.

Veja os vídeos da tentativa e do veículo encontrado ontem:

Havia pelo menos 24 perfurações no corpo do empresário/ Foto: Fábio Donegá