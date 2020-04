Seripa deve investigar acidente aéreo que vitimou Ivan Rossoni e Luciane Gasparin

A queda de uma aeronave de pequeno porte no fim da tarde dessa terça-feira (21) na Fazenda Montesion em Toledo que deixou dois mortos – Ivan Rossoni, 58 e Luciane G. Gasparin, 54 – será investigado pelos técnicos do Seripa V (Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) de Porto Alegre que deve chegar ainda na manhã desta quarta-feira (22) ao local do acidente.

O empresário Ivan Rossoni era quem pilotava a aeronave no momento do acidente. Ele foi candidato a deputado federal pelo PSL nas eleições de 2018 e ficou como segundo suplente. Seu nome era apontado como pré-candidato à prefeitura de Toledo nas próximas eleições.

Ivan Rossoni será velado na Catedral Cristo Rei em Toledo a partir das 11h desta quarta-feira até às 15h e em seguida o corpo será cremado.

Já o corpo de Luciane Guimarães Gasparin será transladado até Curitiba e após o velório também será cremado.

O acidente ocorreu na Fazenda Montession que pertence à família Rossoni. O avião de pequeno porte, modelo RV-7A, fabricado em 2010, pertencia à Ivan Cesar Rossoni conforme registro da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).