Série Ouro: Cascavel e Toledo fazem clássico no Ginásio da Neva

Cascavel – Rivais em todo tipo de disputa, Cascavel e Toledo fazem clássico regional pela Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal nesta quarta-feira, às 19h30, no Ginásio da Neva, pela última rodada do primeiro turno do Estadual.

Vice-líder com 27 pontos, a um do Pato, a Serpente chega embalada pela vitória no clássico com o Marechal, domingo, pela Liga Nacional, mas sem vencer há três rodadas na Série Ouro, contra Pato (1 a 1), Ampére (2 a 2) e Foz Cataratas (2 a 4).

Já o Porco, depois de ter ficado sem vencer nas oito primeiras rodadas, engatou quatro vitórias seguidas, e hoje busca a quinta para embalar ainda mais no início de uma sequência complicada na competição. Depois do Cascavel, o Toledo receberá o Foz Cataratas, no sábado (22), e visitará o Pato, na próxima terça-feira (25). O time toledano ocupa a nona posição na classificação com 14 pontos, sem chances de subir na tabela.