SÉRIE B | Paraná Clube tenta encerrar jejum de vitórias

Ainda sem contar com o zagueiro Fabrício e o atacante Pimentinha, reforços anunciados esta semana e só esperados para o segundo turno, daqui a duas rodadas, o Paraná Clube recebe o Criciúma neste sábado em busca de findar o jejum de vitórias na Série B. Já são jogos. O último triunfo foi sobre o Figueirense e completou um mês ontem (23).

Com promessa de ânimo renovado com o alívio financeiro pela venda do volante Jhonny Lucas por R$ 10,3 milhões ao Sint-Truidense, da Bélgica, o Paraná Clube tenta se reabilitar no campeonato diante do antepenúltimo colocado. O jogo com o Criciúma está marcado para as 11h, na Vila Capanema. O camisa 10 Fernando Neto (foto) teve lesão constatada e desfalca a Gralha nos próximos dois jogos.