SÉRIE B | Cruzeiro anuncia técnico Enderson Moreira

O Cruzeiro anunciou a contratação do treinador Enderson Moreira para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O profissional estava no Ceará e deixou o clube para assumir o lugar de Adilson Batista, demitido no último fim de semana. Enderson assinou contrato até o final de 2020. O vínculo pode ser renovado com a possibilidade de acesso à primeira divisão ao fim da temporada. Esta será a segunda passagem de Enderson na Raposa. No ano de 2007, trabalhou nas categorias de base do clube e conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

