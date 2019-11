SÉRIE B | Coritiba embarca para o Rio Grande do Sul

O técnico Jorginho (foto) aproveitou bem o treino de sexta-feira (8) do Coritiba no Couto Pereira, realizado no período da manhã, pois depois seus comandados embarcaram para um tour ainda mais ao Sul do País. Depois de ter enfrentado o Figueirense, na noite de sexta, o alviverde paranaense seguiu direto para o Rio Grande do Sul, onde na terça-feira (12) enfrentará o Brasil de Pelotas pela 35ª rodada da Série B, às 19h15. Depois dela, restarão apenas mais três jogos para o fim do campeonato. Para o Coxa, serão dois jogos seguidos em casa, na 36ª e na 37ª rodadas, contra Oeste e Bragantino, nos dias 16 (sábado) e 22 (sexta-feira), respectivamente. Já a despedida da temporada será em Salvador, diante do Vitória, no dia 30.