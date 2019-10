SÉRIE A | Com Fla em campo, três jogos fecham a 24ª rodada

A 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, aberta ontem com sete jogos, será encerrada nesta quinta-feira (10) pelo líder Flamengo, que às 20h recebe o Atlético-MG no Maracanã. O Rubro-Negro carioca iniciou a semana com cinco pontos de vantagem para o segundo colocado na tabela de classificação, e agora tenta manter a “gordura” nos próximos dois jogos, os quais estará desfalcado pela Data Fifa. A ausência mais sentida é a do artilheiro Gabigol (foto). Além dele, o zagueiro Rodrigo Caio está com a seleção brasileira. Depois do Galo mineiro, o Fla enfrentará o Athletico-PR em Curitiba, no domingo (13). O time paranaense, aliás, também vai a campo hoje. Desafia o Corinthians às 19h15, em Itaquera. O outro duelo desta quinta opõe Avaí e Vasco, também às 19h15.