Sequestro: suspeito confessa participação

Um dos rapazes apontados pela Polícia Militar como suspeito de participação no sequestro da empresária cascavelense registrado na noite de domingo (28) confessou participação no roubo do veículo Jetta, mas negou envolvimento em suposto abuso sexual da vítima. O rapaz de 18 anos se apresentou na tarde de ontem (30) na 15ª SDP e confessou ter dirigido o carro roubado.

Já outro suspeito, de 19 anos, também se apresentou, mas negou envolvimento no crime.

A Polícia Civil informou que a vítima compareceu à delegacia para repassar mais informações sobre o fato, já que ela prestou depoimento em Foz do Iguaçu.

Cinco pessoas já foram ouvidas sobre o caso, tanto testemunhas como suspeitos.

O caso

O sequestro aconteceu no início da noite de domingo, quando a empresária terminava uma caminhada na Avenida Tancredo Neves, em Cascavel. Ela foi abordada ao entrar no carro e levada até Foz do Iguaçu, onde foi deixada pelos criminosos, que levaram seu carro. Ela denuncia que os acusados teriam abusado sexualmente dela no trajeto. O carro ainda não foi localizado.