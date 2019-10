Semana “D” na Serpente

Derrotado por 2 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Série Ouro do Paranaense, no último sábado (12), em Francisco Beltrão, o Cascavel Futsal iniciou, ontem (14), uma semana decisiva para suas pretensões na temporada. É que no sábado (19) receberá o Marreco para o jogo de volta valendo vaga na semifinal do Estadual. A partida será em Santa Tereza do Oeste, às 20h30, no Ginásio Elvira Menin.

Foi lá que a Serpente foi eliminada da Liga Nacional na semana passada, no dia 5, mesmo tendo a vantagem de atuar como mandante no jogo de volta das oitavas de final. Antes, no mesmo local, em 2018, havia sido derrotada pelo Corinthians em jogo pela 1ª fase da LNF.

Nesta terça-feira (15), o elenco tricolor treinará em dois períodos na nova casa sob o comando do técnico Cassiano Klein, que não tem desfalques para a partida do fim de semana.

Pelo resultado em Beltrão, o Cascavel precisa vencer o Marreco no tempo normal para levar a decisão da vaga aos pênaltis. Já os visitantes têm a vantagem do empate para tentar eliminar a Serpente nos playoffs da Série Ouro pelo terceiro ano consecutivo.