Seleção brasileira: Seleção treina com todos os convocados nesta terça

Rio de Janeiro – A seleção brasileira iniciou ontem (11) a preparação para os dois últimos compromissos de 2019, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Com apenas nove jogadores, o técnico Tite já comandou a primeira atividade no Estádio Al Nahyan.

Willian, Thiago Silva, Marquinhos, Richarlison e Philippe Coutinho chegaram durante a manhã e se juntaram a Arthur, Rodrygo, Éder Militão e Casemiro, os primeiros a chegar, ainda no domingo (10).

O treinamento contou com os atletas divididos em três grupos. Marquinhos e Éder Militão fizeram trabalhos específicos de fundamentos para zagueiros. Já Rodrygo e Philippe Coutinho trabalharam finalizações. Os outros cinco, com mais tempo em campo no fim de semana, fizeram exercícios regenerativos.

Até o fim do dia, outros 13 jogadores eram aguardados, após defenderem seus clubes na Europa no fim de semana: os goleiros Alisson, Daniel Fuzato e Santos; os laterais Danilo, Alex Sandro e Renan Lodi; o zagueiro Felipe; os volantes Fabinho e Douglas Luiz; o meia Lucas Paquetá; e os atacantes Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Wesley.

Apenas o lateral Emerson, do Betis, chegará nesta terça-feira (12) e completará o grupo da seleção brasileira, que treinará completa, novamente no Estádio Al Nahyan, para o jogo amistoso de sexta-feira (15) com a Argentina, em Riade, na Arábia Saudita. Na terça-feira (19), o adversário será a Coreia do Sul, em Abu Dhabi.