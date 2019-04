Segundo episódio da série A Cidade no Brasil aborda a cidade ameríndia e as metrópoles neoindígenas

A Cidade no Brasil, que traz reflexões de pensadores contemporâneos sobre aspectos e dimensões do fenômeno urbano no país estreia seu segundo episódio, Cidade Ameríndia, Metrópole Neoindígena, na segunda-feira (10), às 21h. A produção discute sobre a formação das cidades dos povos nativos da América, em regiões como a Amazônica, seu processo de colonização pelos europeus e a organização das metrópoles neoindígenas. (Assista também em A série documental, que traz reflexões de pensadores contemporâneos sobre aspectos e dimensões do fenômeno urbano no país estreia seu segundo episódio,, na segunda-feira (10), às 21h. A produção discute sobre a formação das cidades dos povos nativos da América, em regiões como a Amazônica, seu processo de colonização pelos europeus e a organização das metrópoles neoindígenas. (Assista também em sesctv.org.br/aovivo

Produzida a partir do livro de mesmo nome do antropólogo, poeta e ensaísta Antonio Risério, publicado em 2012, e dirigida pela cineasta Isa Grinspum Ferraz, A Cidade no Brasil apresenta um olhar atento sobre as cidades brasileiras, desde a sua criação até a atualidade. No total são 10 episódios, sendo oito com duração aproximada de 26 minutos e dois episódios especiais (o primeiro e o último) com 40 minutos cada.

Além da participação de Risério, a série traz entrevistas com a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, o cientista Carlos Nobre, os arquitetos e urbanistas Alexandre Delejaicov, Ermínia Maricato, Guilherme Wisnik, Hugo Segawa, Marta Bogéa, Paulo Ormindo e Renato Cymbalista, os produtores culturais Bruno Ramos e Sérgio Vaz, o educador Eduardo Cardoso, a arqueóloga Cristina Barreto, entre outros. Com trilha sonora assinada pelo DJ Dolores, a série é pontuada por imagens de arquivos garimpadas em cinematecas e centros culturais do Brasil, de Portugal e da França, e outras atuais filmadas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, Recife, Salvador e Belém.

No episódio Cidade Ameríndia, Metrópole Neoindígena, Antonio Risério lembra que os portugueses não encontraram núcleos urbanos no litoral do Brasil quando chegaram para colonizar o país. Porém, segundo ele, hoje se aceita, com cautela e ressalvas, que, no passado, já havia cidades ou algum tipo de ajuntamento urbano na Região Amazônica. “Estas cidades desapareceram antes que os processos de conquistas e colonização alcançassem os espaços onde elas se haviam implantadas”, afirma o antropólogo.

Para a arqueóloga Cristina Barreto, há razões que fazem com que muitos acreditem que os índios brasileiros não têm um passado e que a floresta continua virgem e é habitada por pequenos grupos de nativos isolados. O primeiro motivo é a própria ideologia colonial que vê os índios como pessoas inferiores, que não souberam construir cidades e templos; e o segundo, é a ideia de que nada se preserva na Região Amazônica. “Hoje a gente tem o cenário da Amazônia complemente diferente. Uma Amazônia que a gente calcula que devia ser habitada por mais ou menos seis milhões de pessoas quando os europeus chegaram”, explica Cristina, e conclui dizendo que os nativos conseguiram morar lá por milhares de anos e souberam preservar a floresta.

O documentário fala ainda sobre a existência de bairros indígenas em Manaus – AM, como o Sateré-Mawé; sobre a valorização da identidade dos nativos como resultado de mobilizações dos indígenas; sobre a floresta vista como inimiga do desenvolvimento econômico na época da ditadura; sobre a Amazônia como uma das regiões mais pobres do país; sobre a zona Franca de Manaus, que, segundo o cientista Carlos Nobre, é um núcleo industrial isolado criado como tentativa de desenvolvimento; e sobre o açaí, fruto tradicional da Amazônia, que, junto com farinha de mandioca, forma o prato básico da região e, há um pouco mais de uma década, o fruto atingiu o mercado de consumo de todo o Brasil e do exterior.

O episódio também traz depoimentos da antropóloga Manuela Carneiro da Cunha e do arquiteto e urbanista Alexandre Dedijaicov.

