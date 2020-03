Saúde anuncia medidas diante do aumento da demanda de consultas nas UPAs

A Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel anunciou, na manhã desta terça-feira (10), uma série de ações que já foram tomadas para dar fluxo a alta demanda nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) devido ao avanço dos casos de dengue. A medida também faz parte do enfrentamento ao coronavírus, que não tem casos confirmados em Cascavel, mas há três suspeitas em investigação.

Entre as medidas anunciadas pelo prefeito Leonaldo Paranhos e o secretário de Saúde, Thiago Stefanello, está a suspensão das reuniões de trabalho que são realizadas nas Unidades Saúde da Família (USFs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Além disso, também estão suspensas as licenças-prêmio e licença sem vencimentos dos servidores da saúde.

O atendimento na USF do Morumbi e nas UBSs dos Bairros Neva e Aclimação terão o horário ampliado, até as 22h a partir de hoje (10). O horário estendido será exclusivo para atendimento de casos com sintomas de dengue e coronavírus.

As UBSs do Santa Cruz, Floresta e Nova Cidade já possuíam atendimento estendido até as 22h.

