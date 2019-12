Sanepar apresenta Plano de Segurança da Água

Foi realizada nesta quinta-feira (19) em Cascavel, a primeira discussão de um projeto inédito no Brasil, o Plano de Segurança da Água. As discussões que envolvem a Sanepar, representante de órgãos e entidades relacionadas ao assunto e a comunidade de modo geral devem traçar planos e soluções para evitar e solucionar possíveis riscos. “Os riscos podem ser muitos e até os mais comuns como a estiagem e um possível excesso de água, em caso de muita chuva. Mas é preciso estar preparado para essas situações, fazer um mapeamento dos riscos e estar preparado para garantir tanto a qualidade da água como manutenção e proteção dos recursos, para isso a comunidade precisa se envolver e ajudar na discussão”, afirma o presidente da Sanepar, Cláudio Stabile.

Cláudio destacou ainda é que as discussões sobre o Plano seguem uma recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde) e que o projeto piloto criado em Cascavel deve servir de base para todo o Estado. Cascavel foi escolhida como ponto inicial do projeto por ser uma das grandes cidades que mais foi atingida pela estiagem registrada nos últimos meses.

Desassoreamento do Lago

Questionado sobre o tão esperado desassoreamento do Lago Municipal o presidente afirmou que é preciso cautela, pois é necessária a finalização da obra para captação do Rio São José, prevista para julho do ano que vem. “É uma necessidade, mas é necessário que seja um trabalho feito com calma e responsabilidade. Precisamos finalizar a obra do Rio São José depois discutir com a comunidade a questão do Lago, já que não se pode do dia pra noite fechar um ponto tão frequentado pelos cascavelenses por seis a sete meses”, complementa Cláudio.