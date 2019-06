Ele foi vítima de uma tentativa de execução na noite de ontem (05) na esquina das Ruas Carlos de Carvalho e Belo Horizonte, no Centro de Cascavel. Robson é irmão do empresário Sandro Rossi, alvejado por mais de 20 tiros quando chegava ao comércio dele no Bairro Santa Cruz no dia 24 de abril.