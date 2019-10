River x Boca abre hoje a semi da Libertadores

Buenos Aires – Depois da turbulenta final de 2018, River Plate e Boca Juniors voltam a se enfrentar pela Libertadores da América. Agora, é valendo justamente vaga na decisão da competição, que será disputada em Santiago, no Chile. Nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), os rivais fazem o jogo de ida da semifinal no Monumental de Nuñez, casa do River.

No fim de semana, pelo Campeonato Argentino, as duas equipes utilizaram reservas. O River venceu o Gimnásia, treinado por Diego Maradona, em La Plata, por 2 a 0, com gols de Carrascal e Scocco. Já o Boca Juniors ficou no empate com o Newells Old Boys, na Bombonera, por 1 a 1. Izquierdo abriu o placar para os Xeneizes, mas Inssaraulde empatou. O Boca é líder da Superliga argentina, com 18 pontos. O River é somente o sétimo, com 14.

Amanhã, será a vez de Grêmio e Flamengo iniciarem o duelo semifinal. O jogo de ida será em Porto Alegre, às 21h30, enquanto a partida de volta está marcada para o dia 23, no Maracanã.