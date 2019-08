Risco crítico: 11 incêndios em um dia

O vento forte e a baixa umidade do ar registrados na região oeste nos últimos dias oferecem condições propícias para queimadas. Somente nessa terça-feira foram registrados 11 incêndios ambientais em Cascavel, tanto na área urbana quanto perto de rodovias.

Um dos incêndios foi registrado às margens da BR-467, perto do acesso pela Rua Jorge Lacerda. O fogo se espalhou rapidamente pela vegetação seca e a fumaça atrapalhou a visibilidade dos motoristas que trafegavam na rodovia.

Nos 13 primeiros dias de agosto, nos 42 municípios atendidos pelo 4º Grupamento de Bombeiros, foram registrados 105 incêndios ambientais, 73 deles somente em Cascavel.

Alerta

O monitoramento feito pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), que leva em conta as condições climáticas, aponta risco crítico de fogo em toda a região oeste e no norte do Estado para os próximos três dias. Sem previsão de chuva, a situação não tem previsão para melhora.

De acordo com o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), existe probabilidade de chuva no dia 27 de agosto, mas apenas 2,4 milímetros.