Redução de velocidade divide opiniões

A redução da velocidade máxima permitida na Avenida Brasil, no trecho entre as ruas Marechal Cândido Rondon e Riachuelo em Cascavel, que passa de 60 Km/h para 40 Km/h, tem dividido opiniões entre os cascavelenses. A Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) afirma que o trecho foi escolhido devido a grande movimentação de pedestres, que ficou ainda mais intensa após o início do transporte coletivo na Avenida.

Há quem concorde com a justificativa e aprove a medida. A vendedora Vanessa Pereira, que usa o transporte coletivo todos os dias aprova a medida. “A Avenida Brasil é muito movimentada, sempre tem muitas pessoas transitando, mesmo que dependemos do ônibus, que pode demorar um pouco mais, a sensação de segurança será maior e inclusive acidentes podem ser evitados”, afirma.

Educação e fiscalização

Mas para outros a educação deve ser mais importante do que a sinalização. “Não é apenas uma questão de mudar as placas. As pessoas têm que ser reeducadas no trânsito, saber respeitar o lugar do outro e conviver em harmonia”, lembra a representante comercial Lenice de Oliveira.

Já o aposentado Silvio Clementino acredita que a mudança é válida, mas teme pela fiscalização. “É um trecho de grande movimento, os carros precisam sim andar de uma forma a evitar acidentes e até atropelamentos, mas quem vai fiscalizar se essa medida está sendo cumprida? Serão instalados radares aqui? Ou é só uma medida de fachada?” questiona.

Orientação

A Cettrans tem ações educativas de orientação e conscientização programadas a partir de terça-feira (2), às 14h. A sinalização vertical já está instalada e a sinalização horizontal ainda será realizada. O investimento é de R$ 120 mil.

Reportagem: Milena Lemes