Receita Federal retém cervejas importadas na divisa com a Argentina

Na manhã desta sexta-feira (06), durante fiscalização de rotina no âmbito da Operação Fronteira Blindada, ação da Receita Federal na Ponte Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu à Puerto Iguaçu na Argentina, resultou na retenção de cervejas descaminhadas.

A equipe abordou um ônibus que entrava no Brasil e durante a vistoria, os fiscais encontraram 360 garrafas de cerveja, com 500 ml cada, e 34 galões de azeite de oliva, que totalizaram aproximadamente 50 litros.

A Receita Federal ressalta que para usufruir da isenção da bagagem acompanhada, além de observar a cota de valor, é preciso obedecer aos limites quantitativos definidos na legislação vigente.

Por caracterizarem destinação comercial, todas as mercadorias foram retidas. Estima-se que as bebidas e os azeites ultrapassem R$ 5 mil.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 9 9152-2036.

A Operação Fronteira Integrada está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalização atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros. Participam da Operação a Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Paraná – BPFRON, Força Nacional de Segurança Pública– FNSP e Foztrans – Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu.