Receita Federal doa veículo ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu

Da direita para a esquerda: Delegado da Receita Federal, o Auditor-fiscal Paulo Bini, Dr. Ricardo Lacerda, Diretor da Atenção Básica da PMFI, e Giuliano Inzis, Secretário Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu. -Foto: Receita Federal

O Hospital Municipal de Foz do Iguaçu recebeu da RFB (Receita Federal do Brasil) nesta quarta-feira (17), a doação de um veículo da marca Volkswagen, modelo Voyage, ano 2013. O veículo, que está em ótimo estado resulta de ações realizadas pela RFB na região. O carro foi avaliado em R$ 30 mil.

Além disso, a RFB entregou 100 oxímetros à Prefeitura de Foz do Iguaçu. O material foi apreendido no dia 26/05 num estabelecimento comercial, por ter sido importado de forma irregular. A mercadoria foi avaliada em R$ 16 mil.

Neste momento de calamidade pública, a Alfândega da Receita Federal de Foz continua trabalhando de forma ininterrupta para o bem estar social. Os postos de fiscalização e as equipes volantes seguem no combate aos crimes transfronteiriços, o centro de atendimento aos contribuintes – CAC recebeu reforços e os bens apreendidos continuam sendo destinados para auxiliar no combate ao covid-19, tudo em benefício da sociedade.