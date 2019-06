Receita Federal divulga Balanço parcial dos 36 dias da Operação Muralha

De 13 de maio a 17 de junho, que corresponde aos primeiros 36 dias da Operação Muralha, as atividades na região oeste do Paraná foram realizadas principalmente nas duas barreiras de fiscalização instaladas próximo à praça de pedágio no município de São Miguel do Iguaçu/PR e na PR-163 em Guaíra/PR. Além disso, foram fiscalizadas estradas secundárias da região. No Mato Grosso do Sul, o trabalho foi desenvolvido por equipes volantes que fiscalizaram toda a região de fronteira.

Os resultados obtidos nestas primeiras cinco semanas foram bastante expressivos, tendo sido apreendidos até o momento: mais de 1,5 milhões de maços de cigarros; 22 mil unidades de medicamentos e anabolizantes; 2,5 toneladas de maconha; 225 veículos e mais de R$ 23,8 milhões em mercadorias.

O maior destaque fica por conta dos mais de 23,8 milhões de reais em mercadorias apreendidas. O valor se deve à grande quantidade de eletrônicos, principalmente produtos de informática e celulares de alto valor, que foram apreendidos nestas cinco semanas.

Entre as retenções do período, a que mais chamou a atenção no Paraná foi de uma carreta cegonha. Ela trazia mercadorias escondidas dentro de dois dos três veículos de passeio que transportava. O condutor da cegonha tentou fugir ao receber ordem de parada na barreira de São Miguel do Iguaçu. As mercadorias apreendidas, em sua maioria eletrônicos, somaram aproximadamente R$110 mil.

Nessa edição, a Operação se estendeu ao Mato Grosso do Sul por meio de equipes volantes que fiscalizam toda a faixa fronteiriça. Dentre as principais ações no estado, destaca-se a apreensão em Mundo Novo de uma carreta carregada com 400 caixas de cigarros contrabandeados, avaliados em R$ 1 milhão; No dia 28/05, em Ponta Porã, foram retidos nove veículos, todos carregados com mercadorias descaminhadas, avaliadas em R$ 175 mil; e em Corumbá uma carreta roubada foi recuperada quando tentava passar a fronteira, duas pessoas foram presas.

Entre as apreensões de drogas, no Paraná destaca-se a apreensão de 463 kg de maconha no fundo falso de um caminhão-baú.

No Mato Grosso do Sul destacam-se as apreensões de 83 kg de maconha em Dourados – MS, no forro de um veículo; 42 kg de maconha em Pota Porã-MS, em uma caixa de som; e 16,5 kg de maconha em Mundo Novo – MS, nos pertences de um passageiro de um ônibus de linha.

A Operação Muralha iniciou sua primeira fase no Paraná e no Mato Grosso do Sul em 12/05/19. As ações estão sendo desenvolvidas pela primeira vez em duas barreiras de fiscalização fixas na região oeste do Paraná, uma na praça de pedágio de São Miguel do Iguaçu e outra na PR-163 em Guaíra e por meio de equipes volantes em MS. A Operação Muralha não tem data para acabar.

Essa iniciativa está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalizações atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.

Participam da Operação a Receita Federal em parceria com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Departamento de Estradas e Rodagem (DER), Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Polícia Militar do Paraná, Polícia Civil e Departamento de Inteligência do Estado do Paraná – DIEP), Justiça Estadual, Ministério Público Estadual da Comarca de São Miguel do Iguaçu e Receita Estadual do Paraná.