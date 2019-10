Receita Federal apreende três táxis paraguaios com fundo falso na Vila Portes

A equipe de Repressão da Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu realizou uma operação que resultou na retenção de três táxis de placas paraguaias com eletrônicos de alto valor agregado ocultos em fundos falsos previamente preparados.

Nesta terça-feira, 22, por volta das 17h, em operação de rotina em estacionamentos no Bairro Vila Portes, em Foz do Iguaçu/PR, foram retidos três táxis de placas paraguaias carregados com diversos telefones celulares escondidos em compartimentos preparados nas forrações dos tetos e nos porta-malas dos veículos.

As mercadorias, que somam aproximadamente R$ 86 mil, e os veículos foram trazidos para a Alfândega da Receita Federal de Foz do Iguaçu.Os proprietários dos veículos foram liberados, porém, serão enviadas Representações Fiscais para Fins Penais ao Ministério Público para apuração dos ilícitos.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 9 9152-2036.

As ações fazem parte da Operação Hórus – programa VIGIA – que conta com apoio da SEOPI-MJSP, da qual fazem parte Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar (BPFRON/ COBRA ) BOPE/ MS ,Polícia Civil/PR (COPE e TIGRE), Força Nacional/SP e Exército do Brasil.

A iniciativa está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalização atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.