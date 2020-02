Receita Federal apreende R$5 mil em pneus contrabandeados na BR-277

A Receita Federal de Foz do Iguaçu apreendeu um veículo carregado com 20 pneus de origem estrangeira sem documentação, avaliados em R$5 mil na BR-277 perto de São Miguel do Iguaçu na manhã desta segunda-feira (24).

A apreensão ocorreu após a equipe de busca da Alfândega de Foz do Iguaçu iniciar acompanhamento tático e abordar um veículo com placas de Medianeira na BR-277, por volta das 7h, perto de São Miguel do Iguaçu.

No veículo foram encontrados 20 pneus de origem estrangeira num valor aproximado de R$5 mil. O carro e os pneus foram encaminhados para a Alfândega da Receita Federal de Foz do Iguaçu, onde foi lacrado para autuação .