Receita Federal apreende R$33 mil em receptores no Oeste

Uma equipe da Receita Federal apreendeu nessa segunda-feira (23), uma mala cheia de receptores de sinal de tv à cabo, avaliados em R$ 33 mil no bairro Santa Cruz em Cascavel.

Os fiscais da Receita Federal iniciaram o acompanhamento tático de um veículo Golf suspeito no Trevo do bairro Guarujá. O veículo empreendeu fuga, com manobras perigosas, ultrapassagens proibidas, contra mão, até próximo a Univel.

O carro foi levado até o depósito, durante a fiscalização, foram encontrados os equipamentos de furto de sinal (Sky gato) avaliados em R$ 33 mil. Devido ao comportamento do motorista, ele foi encaminhado à PF (Polícia Federal) para as providências que a autoridade policial achar pertinente.