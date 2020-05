Receita Federal apreende maconha “por encomenda” em Cascavel

A Receita Federal em Foz do Iguaçu e a Receita Federal em Cascavel realizaram, na quarta-feira (06), uma ação conjunta no Centro de Distribuição de remessas postais em Cascavel/PR.

Durante as fiscalizações, as equipes encontraram aproximadamente cinco quilos de substância análoga a maconha dentro de caixas de eletrônicos. A droga foi despachada como estabilizador de energia, em Toledo/PR. Ninguém foi preso, porém o remetente será notificado para prestar esclarecimentos.

Além da droga, 56 volumes foram retidos por não haver comprovação da importação das mercadorias, seja pela falta de nota fiscal ou outro documento comprovatório de regularidade fiscal, como pela apresentação de documentos comprobatórios suspeitos de serem falsos ou inidôneos.

As mercadorias foram trazidas para a sede da Alfândega de Foz do Iguaçu/PR para verificação minuciosa tanto do conteúdo quanto da documentação referente à postagem. Estima-se que as mercadorias somem aproximadamente R$ 140 mil.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 99152-2036 e (45) 99134-0100.