Receita Federal apreende cervejas descaminhadas no oeste 

Uma ação da Receita Federal na região Vila Portes em Foz do Iguaçu resultou na apreensão de grande quantidade de cervejas descaminhadas na tarde dessa terça-feira (2).

A ação ocorreu por volta das 15h, quando os servidores notaram uma movimentação estranha na Av. Carlos Gomes, na Região da Vila Portes, onde encontraram 363 fardos de cerveja da marca Munich sendo comercializados na calçada. O vendedor não apresentou nota fiscal das mercadorias. Estima-se que sejam aproximadamente R$ 9 mil em bebidas.

Os fardos de cerveja foram apreendidos e o comerciante foi liberado, mas representações fiscais serão enviadas para fins penais ao Ministério Público para apuração dos ilícitos.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 9 9152-2036.

A Operação Fronteira Integrada está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalização atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros. Participam da Operação a Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Paraná – BPFRON, Força Nacional de Segurança Pública– FNSP e Foztrans – Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu.