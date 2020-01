Receita Federal apreende 221,5 quilos de cocaína no Porto de Paranaguá

A Alfândega da Receita Federal no Porto de Paranaguá, em operação conjunta com a Delegacia da Polícia Federal de Paranaguá, realizou na manhã desta sexta-feira (31) mais uma apreensão de cocaína.

Os 221,5 quilos de cocaína, que foram encontrados com auxílio do escâner de imagens, estavam no interior de um contêiner carregado com peças de máquinas destinado ao Porto de Antuérpia, na Bélgica.

O método utilizado foi o rip-on/rip-off, quando os traficantes inserem a droga no contêiner sem que o exportador da carga lícita tenha conhecimento da contaminação.

Esta é a segunda apreensão de cocaína no Porto de Paranaguá em 2020, totalizando 675,5 quilos da droga.