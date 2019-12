Receita Estadual aplica mais de R$ 168 mil em multa na região de Umuarama 

A delegacia regional de Umuarama da Receita Estadual aplicou 20 multas entre os dias 25 e 29 de novembro, durante operações que visam coibir o transporte ilegal de qualquer tipo de mercadoria. O resultado foi de R$ 168 mil aplicados em autos de infração.

Durante os quatro dias de fiscalização, a Operação Carga Legal Combustível, realizada para impedir a venda e transporte ilegal de álcool e gasolina, fiscalizou 15 empresas do setor de combustível na região de Umuarama.

A fiscalização culminou em 25 veículos abordados, sete irregularidades e R$ 76 mil aplicados em multas. “Os carros que foram vistoriados estavam transitando ou descarregando mercadoria sem nota fiscal ou com documentos irregulares”, ressalta o delegado da regional de Umuarama da Receita Estadual, Osni Vito.

No total, 55 mil litros estavam irregulares, conforme a legislação. Em paralelo, fiscalizações volantes em pontos estratégicos foram realizadas para coibir o transporte ilegal de qualquer tipo de mercadoria.

Infrações no município

Na região de Umuarama foram constatadas 13 infrações, que resultaram em R$ 92 mil aplicados em multas. Esse montante somado aos do resultado da Operação Carga Legal Combustível fica em R$ 168 mil. “A ação indica que as irregularidades estão em toda parte, por isso precisamos sempre trabalhar. O comportamento do cidadão com relação ao trânsito é um comportamento que também é praticado por empresários. Se não vistoriarmos, os crimes continuarão acontecendo”, diz o delegado da regional de Umuarama. No total, em novembro, as multas resultaram em um montante de R$ 326. A operação de fiscalização intensa realizada entre 25 e 29 de novembro aconteceu em todo o Paraná. O resultado foi R$ 2,95 milhões em multas aplicadas e 307 autos de infração. Até o fim do ano, outras ações para fiscalizar setores específicos do comércio também serão realizadas.

Fonte: Tribuna Hoje News