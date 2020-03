Rapaz é preso por furto de chapinha

Um rapaz foi detido por Policiais Militares em Umuarama na tarde dessa segunda-feira (9) depois que foi acusado de furtar uma chapinha para alisar cabelos de uma loja na avenida Paraná (perto da rodoviária).

A dona do estabelecimento relatou que estava organizava documentos quando o aconteceu o crime. As imagens do autor foram capturadas pelas câmeras de monitoramento.

A PM foi acionada e o autor (que possui antecedentes criminais) foi localizado e preso, sendo conduzido à delegacia. A chapinha custa R$ 79,90.