Rali da Graciosa, Racha Noturno e F-Academy

Rali da Graciosa

A quinta e última etapa do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade visitará um dos principais pontos turísticos do Paraná: a famosa Estrada da Graciosa. Tradicional no calendário de eventos off-road do País, o Rali da Graciosa alcança a 33ª edição e tem organização do Rallye & Pista Motor Clube. A competição será realizada nos dias 1º e 2 de novembro, com parque de apoio montado na Rua Nilo Fávaro, 176, no Centro da cidade de Quatro Barras (PR).

Racha Noturno

A programação deste fim de semana no Autódromo Zilmar Beux começa amanhã, com a realização do Racha Noturno.

F-Academy

Cascavel recebe neste fim de semana, no Autódromo Zilmar Beux, a segunda etapa da temporada 2019 da Fórmula Academy Sudamericana. A categoria, que correu apenas uma vez na cidade em 2015, colocará à prova o talento de jovens pilotos que sonham em prosseguir com suas carreiras no automobilismo. Os paulistas Rafael Grasti e Juan Vieira, líder e vice-líder do campeonato, estão separados por apenas nove pontos.