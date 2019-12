Quatro pessoas são presas com veículos roubados no Parque dos Ipês

Três homens e uma mulher suspeitos de furto foram presos pela equipe da da Polícia Militar da UPS Santa Cruz na tarde deste domingo (29), na região do Parque dos Ipês em Cascavel.

As equipes receberam informações de que um veículo roubado transitava na região do Paulo Godoy. Outro solicitante informou aos policiais que o seu veículo GM Corsa que havia sido furtado na noite anterior estava circulando com quatro pessoas na mesma região. Em diligências pelo bairro, os policiais militares encontraram o referido veículo e os homens com as mesmas características descritas pelo solicitante.

Na abordagem as equipes encontraram no interior do imóvel onde ocorreu a abordagem, outros dois veículos com alerta de furto/roubo, sendo eles, um VW gol de cor vermelha placas AHT4685 e o GM Corsa de cor branca placas AGP4383.

Na residência fora localizada uma arma de fogo calibre .22, aproximadamente 125 gramas de maconha in natura, roupas com etiquetas e três aparelhos de rádio para veículo com suspeita de furto.