Quatro mulheres de Dois Vizinhos morrem em grave acidente na BR-282

Quatro mulheres de Dois Vizinhos-PR morreram em um grave acidente de trânsito na noite desta teça-feira (25) na BR-282 em Lages, na serra catarinense. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi por volta das 18h30 na região de Salto dos Mariano, interior do município, sentido São José do Cerrito, no km 279.

A batida envolveu uma camioneta Toyota SW4 com placas de Erechim – RS e uma GM/Onix com placas de Dois Vizinhos -PR. Conforme as informações, assim que chegaram ao local, os bombeiros e o SAMU encontraram o condutor da camioneta consciente, orientado, sendo conduzido ao hospital de Lages pelo SAMU.

Já no Onix estavam quatro mulheres, todas encarceradas, sendo três em óbito e a quarta consciente, mas desorientada. Ela foi desencarcerada e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages, mas devido a gravidade dos ferimentos ela não resistiu vindo a óbito.

Uma equipe médica do SAMU constatou o óbito das três jovens no local. A Polícia Rodoviária Federal fez os levantamentos. O Instituto Geral de Perícias foi solicitado para fazer a remoção dos corpos ao IML.

As vítimas fatais foram identificadas como sendo Ana Carolina Basso, Bruna Silvestro, Paloma Corrêa e Bruna Santos foi encaminhada em estado grave para a Casa Hospital e durante a noite infelizmente não resistiu vindo a óbito . O condutor da camionete teve ferimentos.

