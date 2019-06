Quatro mortos em 3 dias de feriadão

Foz do Iguaçu – A Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu investiga três homicídios na madrugada desta sexta-feira (21). O primeiro caso foi um duplo homicídio na Avenida das Cataratas. Um casal foi assassinado a tiros dentro do carro após perseguição. Após ser alvejado, o motorista perdeu o controle e bateu contra um estabelecimento.

De acordo com a Polícia Civil pelo menos 29 tiros de pistola 9 mm foram disparados contra o veículo. A passageira, Mikaely Voltolini Silva, 23 anos, morreu na hora. O motorista, Luan Gustavo Sotto Pereira, 28 anos chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu.

Tanto a perseguição quanto o crime foram registrados por câmeras de segurança. Até o fim da tarde desta sexta ninguém havia sido preso.

O outro homicídio foi o de Gilmar Silva da Rosa, 25 anos no Bairro Parque Imperatriz. Ele levou sete tiros e morreu no local. Testemunhas disseram que ele estaria com um grupo que consumia bebida alcoólica quando houve os disparados.

O suspeito também não foi identificado.

Assassinato de grávida

Em Cascavel, a morte de uma gestante no fim da tarde de quarta-feira (19) mobilizou autoridades policiais. Laís Jhenifer Marcelino, 20 anos, gestante de três meses e mãe de duas crianças, foi morta com um tiro na cabeça no Jardim Melissa. Dois suspeitos foram detidos, eles são irmãos e afirmaram que uma desavença entre vizinhos teria motivado os disparos.

Na madrugada de quinta-feira (20) uma tentativa de homicídio foi registrada na esquina das Ruas Pernambuco e Pio XII, no Centro de Cascavel. Wellington Sandro dos Santos, 30 anos, foi baleado ao sair de uma casa noturna. Ele foi encaminhado em estado grave ao Hospital Universitário. A Delegacia de Homicídios identificou o autor do disparo, mas até o início da noite de sexta ele não havia sido preso. Denúncias podem ser feitas pelos telefones 197 e 190.

Socorrista do Samu assassinado

A Polícia Civil de Nova Aurora está em busca de Otávio Telles Wilchen, apontado como suspeito da morte de Luciano Aparecido Corfortin, 36 anos. O crime foi no fim da noite de quinta-feira (20) em Nova Aurora. O motivo do crime seria um desentendimento que envolvia questões pessoais e familiares. Após uma discussão Otávio teria disparado contra Luciano que chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Luciano era socorrista do Samu, mas não estava em serviço no momento do crime. O suspeito é considerado foragido, mas deve se apresentar à polícia.