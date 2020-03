PSG põe favoritismo à prova diante de um empolgado Lyon

Paris – Com a temporada 2019/2020 chegando à sua reta final na Europa, as fases decisivas das copas nacionais colocam grandes equipes frente a frente. Pela Copa da França, Lyon e Paris Saint-Germain duelam por vaga na grande decisão em confronto que será disputado nesta quarta-feira (4) na casa do Lyon, o ​Parc OL, às 17h10 (de Brasília).

Empolgado pela sequência de resultados positivos – incluindo uma vitória sobre a Juventus pelas oitavas da ​Champions -, o Lyon encara seu principal rival local com o que tem de melhor à disposição. Destaque para a trinca formada por Bruno Guimarães, Tousart e Aouar, meio de campo que vem brilhando nas últimas partidas.

O volante brasileiro ex-Athletico Paranaense, aliás, já é unanimidade no Lyon. Após duas ótimas apresentações, Bruno Guimarães já apresentou seu cartão de visitas e encantou a torcida francesa.

Coletivamente, o Lyon tem apostado no sucesso “copeiro”. Além de ter vencido a Juve de Cristiano Ronaldo e companhia pela Champions e estar na semifinal da Copa da França, o time comandado por Rudi Garcia está na decisão da Copa da Liga Francesa, competição na qual disputará o título com o PSG no dia 4 de abril.

Pelo lado do Paris Saint-Germain, a presença de ​Neymar entre os titulares ainda é dúvida. No mais, o técnico Thomas Tuchel terá quase todos os seus principais jogadores à disposição, como Mbappé, Icardi e Di Maria. Já Thiago Silva segue no departamento médico.