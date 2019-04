Projeto permite atendimento de saúde aos presos da Cadeia Pública

Presos da Cadeia Pública de Cascavel foram contemplados com o projeto de humanização na saúde, no sistema prisional.

A iniciativa prevê uma primeira abordagem e orientações aos detentos, em relação aos cuidados e prevenções com doenças.

Os trabalhos acontecem duas vezes na semana e são desenvolvidos por equipes de saúde do Estado com o apoio dos agentes penitenciários do Depen Paraná.

“Fazemos uma triagem para identificar os problemas de saúde mais comuns, avaliações relacionadas a hipertensão, orientações gerais sobre algumas doenças, principalmente as DSTs e tuberculose – mais recorrente no sistema prisional”, explica a Técnica em enfermagem, Jaqueline Ribeiro da Silva.

Outro objetivo do projeto é fazer com que os presos doentes, transferidos à PEC – Penitenciária Estadual de Cascavel – já estejam em tratamento de saúde, evitando assim, a proliferação de doenças contagiosas e o estágio avançado de algumas patologias.

“Todo esse trabalho já faz parte do programa de Gestão Plena das Cadeias Públicas, desenvolvido pelo Depen-PR que passou a ser responsável pelas cadeias de todo o Estado, antes compartilhadas com a Polícia Civil. Isso também demonstra, nossa preocupação com a humanização na saúde, no que se refere ao tratamento penal. Uma iniciativa de grande importância nas unidades do Paraná”, explica o coordenador regional do Depen, Thiago Correia.

Já durante os primeiros atendimentos, as equipes de saúde identificaram um preso com suspeita de tuberculose que já foi encaminhado para exames.