Produtos eletrônicos são apreendidos em Toledo

Os policiais militares da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) do 19º Batalhão apreenderam materiais eletrônicos contrabandeados do Paraguai na madrugada de quarta-feira (21). A abordagem ocorreu na rodovia PR-317 que liga cidade de Toledo (PR) a Ouro Verde do Oeste(PR).

A equipe policial estava patrulhando pela rodovia quando percebeu um GM/ Prisma transitando em atitude suspeita. Os policiais militares sinalizaram para a abordagem e verificaram que no interior do carro havia carga de produtos eletrônicos oriundos de origem Paraguaia. Ao todo, a mercadoria foi avaliada em R$10 mil.

Após os procedimentos de praxe no local, as mercadorias juntamente com o veículo foram apreendidas e encaminhadas ao pátio da Polícia Federal em Cascavel.