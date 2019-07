Produtores rurais conhecem o Porto de Paranaguá

Cerca de 50 pequenos produtores rurais, da Região Centro-Sul do Estado, fizeram uma visita técnica ao Porto de Paranaguá, nesta quinta-feira (11). Os agricultores são de Laranjeiras do Sul, Porto Barreiro, Virmond e Nova Laranjeiras.

O grupo, que faz parte do Sindicato Rural de Laranjeiras do Sul, produz milho e soja e exporta indiretamente, através de cooperativas, os produtos pelos Portos do Paraná.

Segundo o engenheiro agrônomo e produtor rural Miguel Severiano Alves, presidente do Sindicato, o objetivo é entender a o caminho dos grãos e a operação do Porto. “O principal motivo da visita é entender como funciona toda essa logística. O que mais chamou atenção foi a eficiência do Porto de Paranaguá”, afirmou Alves.

Os agricultores foram acompanhados pelo engenheiro agrônomo e consultor da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), Nilson Hanke Camargo. “Os produtores nem sempre têm noção da dimensão logística e operacional dos portos paranaenses, nem como são importantes para essa cadeia. Eles são os grandes responsáveis pelo desenvolvimento do Porto, mas não tinham noção disso”, diz.

O grupo foi recebido pela Diretoria de Desenvolvimento Empresarial dos Portos, no Palácio Taguaré, sede administrativa. Além de participar de uma palestra, os produtores visitaram o cais.

“Sem o trabalho dos produtores, não existe agronegócio. Nosso trabalho no Porto não faz sentido sem o deles no campo”, afirma o diretor empresarial da empresa pública Portos do Paraná, André Pioli. No dia 25, o Porto recebe a visita do Sindicato Rural de Castro.