Procuradora jurídica de Nova Esperança é denunciada por peculato e afastada do cargo

A partir de denúncia apresentada pelo Ministério Público do Paraná, a procuradora jurídica da Câmara Municipal de Nova Esperança do Sudoeste foi afastada judicialmente da função, sem vencimentos. A servidora foi denunciada por peculato pela Promotoria de Justiça de Salto do Lontra, no Sudoeste paranaense (sede da comarca).

Segundo apurou o Ministério Público, a procuradora, que deveria cumprir carga horária semanal de 22 horas, comparecia à Câmara apenas uma vez por semana e atendia clientes particulares em horário de expediente, configurando o crime de peculato, pelo uso de bens públicos em benefício próprio.