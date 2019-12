Procon alerta para nova onda do “golpe da lista telefônica”

Toledo – O Procon de Toledo faz um alerta para toda a população sobre o golpe da lista telefônica que está sendo aplicado na cidade. Na semana passada, dois empresários procuraram o órgão para denunciar a prática criminosa.

Os golpistas fazem contato telefônico com a empresa informando se tratar apenas de uma atualização cadastral de dados no Google. Posteriormente mandam um contrato com letras minúsculas, que o gestor da empresa assina de boa fé, sem se atentar para as cláusulas. Após a assinatura do contrato, a empresa é desobrigada a apresentar a cópia da gravação telefônica e passa a executar o contrato à vista, ameaçando protestar o CNPJ da empresa e até mesmo judicializar a cobrança, ameaçando tomar os bens da empresa e dos proprietários.

Os golpistas ainda cobram valores absurdamente elevados para rescisão contratual. No último caso atendido pelo Procon, a vítima chegou a pagar quase R$ 12 mil em caráter de multa rescisória.

Fica o alerta para que empresários não assinem qualquer tipo de contrato dessa natureza sem que antes consultem o Procon Toledo, preferencialmente pessoalmente, e de posse da cópia do contrato, ainda sem assinar, para que possa ser feita análise e posterior orientação ao empresário.

Em caso de dúvida, pode ligar para o Procon, telefones (45) 3277-7555 e 3252-1076.