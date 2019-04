PRF recupera veiculo roubado à 25 anos

Durante abordagem da aduana sentido Brasil- Paraguai a Policia Rodoviária abordou o veículo Ford Pampa cor vermelha, placa do Paraguai. O motorista, um paraguaio de 46 anos, apresentou o documento paraguaio do veículo.

Ao consultar o número do chassi no SERPRO, a equipe constatou que o automóvel é licenciado no Brasil no município de Guaíra /PR e possui declaração de roubo na data de 01/12/1994, no município de Francisco Alves/PR.

Foi dada voz de prisão ao condutor e encaminhado à 6ª SDP, juntamente com o veículo. Valor de mercado do veículo: R$ 8.437,00.