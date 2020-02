PRF recupera veículo na Ponte Internacional da Amizade

Por volta das 21h deste domingo (09), a equipe da PRF em ações de fiscalização e combate ao crime na Aduana Brasil/Paraguai (BR277 KM730) foi informada do roubo de uma VW/Saveiro no bairro Jardim São Paulo em Foz do Iguaçu.

Cerca de 50 minutos depois, os agentes visualizaram um veículo similar e deram ordem de parada ao condutor.

Em consulta aos sistemas, ficou comprovado que o automóvel foi objeto de roubo nesta data.

Ao condutor, brasileiro de 43 anos, foi dada voz de prisão, e ao ser inquirido sobre a procedência do carro, nada respondeu.

Ocorrência encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Foz do Iguaçu para os procedimentos legais cabíveis.