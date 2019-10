PRF recupera veículo com droga em fundo falso

Por volta da 01h dessa quarta-feira (16), em Santa Terezinha de Itaipu (BR 277 KM 714), durante fiscalização de combate ao crime em frente à Unidade Operacional da PRF, os agentes deram ordem de parada a um veículo Honda/CR-V com placas de Palhoça/SC.

O condutor, brasileiro de 26 anos, apresentou um CRLV cujo formulário apresenta registro de furto/roubo nos sistemas consultados, sendo então iniciada uma fiscalização minuciosa no automóvel.

Após a devida identificação dos elementos veiculares constatou-se que o carro havia sido furtado em 17/05/2018 em Chapecó/SC.

Além disso, no interior do veículo foram encontrados 104 tabletes (73,800 kg) de substância análoga à maconha e 01 tablete (935 g) de substância similar ao crack.

Os entorpecentes estavam ocultos em fundos falsos espalhados pelo veículo, a saber: no painel corta fogo, nas caixas de roda dianteiras, no para-choque traseiro e no assoalho.

Ao ser indagado, o motorista alegou que recebeu o carro em Chapecó/SC, e veio sozinho a Foz do Iguaçu/PR, sendo que nas imediações da Vila Portes pessoas desconhecidas vieram buscar o veículo e levaram até o Paraguai para carregar a droga enquanto ele aguardava no Brasil.

Algumas horas depois do encontro, lhe devolveram o automóvel indicando os esconderijos dos entorpecentes.

O preso receberia uma quantia em dinheiro para levar o veículo com a droga até Chapecó/SC e deixá-lo em um estacionamento determinado.

Ocorrência encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu. A pena para o crime de tráfico de drogas é de reclusão de 05 a 15 anos, podendo ser aumentada de um sexto a dois terços devido à transnacionalidade do delito.