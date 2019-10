PRF recupera veículo antes de dono saber de furto

Por volta das 6h deste domingo (06), a equipe de policiais da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de serviço na unidade operacional de Santa Terezinha de Itaipu, km 714 da BR-277, durante ações de combate ao crime, avistou o veículo FORD/F1000, de cor branca, que trafegava no sentido fronteira com o Paraguai.

Diante da atitude suspeita do condutor, a equipe deslocou em acompanhamento tático e após alguns quilômetros abordou o veículo e ao verificar a documentação do condutor, identificou que o mesmo não possuía CNH ou PPD, não apresentou também o CRLV e o veículo não encontrava-se com chave na ignição, tendo o veículo sido acionado por um “tranco”.

Após uma entrevista com o condutor, constatou-se que o veículo era produto de furto, porém nos sistemas policiais ainda não constava o referido registro. O condutor, brasileiro de 23 anos, morador de São Miguel do Iguaçu/PR, afirmou que pegou o veículo em São Miguel do Iguaçu e o levaria para o Paraguai. No retorno ao posto PRF, a equipe fez contato com o proprietário do veículo, que confirmou a subtração do bem ainda nesta madrugada em Cascavel/PR.

Diante dos fatos, veículo e condutor foram encaminhados à Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu para os procedimentos cabíveis.